ナイアンティックは5月27日、スマートフォン向け位置情報ゲーム『ポケモン GO』の新シーズン「新たな歩み」が、日本時間6月2日10:00より開始されることを発表した。期間は9月8日10:00まで。

『ポケモン GO』のシーズンは現実世界の季節に合わせて3ヶ月ごとに切り替わる仕組みだ。各シーズン中はテーマに沿ったイベントの開催や、初登場のポケモン、特別なボーナスなどが用意される。シーズンが変わると、出現するポケモンやタマゴからかえるポケモンの顔ぶれも変化する。

シーズン「新たな歩み」では、「ダイマックスエレブー」「ダイマックスコイキング」「ダイマックスヒンバス」などのダイマックスポケモンが「マックスバトル」に登場する。また、パワースポットで出会える新たなダイマックスポケモンも登場予定だ。メガレイド・デイに初登場するメガシンカポケモンについては、詳細が近日発表される予定で、各種SNSでの確認が呼びかけられている。

フィールドリサーチを達成すると「大発見」でカイリュー、キバゴ、ヒトツキ、ジャラコ、イエッサン、ガケガニのいずれかと出会える（一部色違い出現あり）。タマゴからかえるポケモンも入れ替わり、2kmタマゴからはタマタマ・ヘイガニ・ソーナノなど、5kmタマゴからはリオル・タマンタ・バルキー・ヤミラミ・スボミーなど、7kmタマゴからはアローラのすがたのディグダ、ガラルのすがたのサニーゴ・ダルマッカなどがかえる（※一部抜粋）。

そのほか、曜日ごとに「デイリーディスカバリー」が楽しめるほか、「パスタスク」をクリアしてGOポイントを集めてリワードを受け取れる進行トラック「GOパス」（有料の「GOパスデラックス」も登場）、「Pokémon North America International Championships 2026カップ」「ファンタジーカップ」「陽光カップ」などのルールでバトルできる「GOバトルリーグ」も展開される。

なお、2016年7月にサービスを開始した『ポケモン GO』はで10周年を迎え、累計10億ダウンロードを超えている。

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