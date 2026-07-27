Agoopは7月27日、スマホ用のゲームアプリ「アルコインナンプレ」をリリースした。ナンプレをクリアすると、歩数ポイ活アプリ「アルコイン」のコインが貯まるのが特徴。貯まったアルコインは、PayPayポイントやAmazonギフトカードなどと交換できる。アプリは無料で、すでにダウンロードできる。対象OSはiOSとAndroid。

アルコインナンプレは、9×9のマスに1～9の数字を1つずつ入れていくパズルゲーム「ナンプレ」のアプリ。難易度は「入門」から「名人」の5段階を用意する。ナンプレをクリアすると、アルコインが報酬としてもらえる。難易度が高いほど多くのコインがもらえる。

クリアするとアルコインがもらえる

獲得したアルコインは、歩くだけでコインが貯まる「アルコイン」と共通。目標歩数の達成だけでなく、すごろくやビンゴ、アンケートなどでもコインが獲得できる。貯めたアルコインは、PayPayポイントやdポイント、Ponta、Amazonギフトカードなどと交換できる。リリース記念で、100コインをプレゼントするキャンペーンを期間限定で実施する。

今回のアルコインナンプレは、アルコインのゲームアプリ第1弾としており、今後も遊ぶとコインが貯まるゲームアプリをリリースしていくという。