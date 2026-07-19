BetaNewsは7月16日(現地時間)、「Google is finally bringing third-party app stores to Android in just a few days - BetaNews」において、Googleが7月22日より、Google Playで提供されている米国向けアプリやゲームを、米国内のサードパーティのAndroidアプリストアでも提供可能にすると報じた。

これはGoogleとEpic Gamesとの間で争われていた反トラスト法違反訴訟(日本の独占禁止法に相当)を巡る裁判所命令に基づく措置。Googleは命令に従い、Google Playに掲載されているアプリやゲームの情報を、対象となるサードパーティー製アプリストアに提供する。

Google Playストア

Google Playのアプリやゲームをサードパーティーストアでも提供

この新たな取り組みにより、Google Playで提供されている米国向けのアプリやゲームを、米国内のサードパーティのAndroidアプリストアから入手できるようになる。ただし、アプリのダウンロードはGoogle Playを通じて行われ、Google Playのサービス料金も引き続き適用される。

また、Googleは裁判所命令に従うためと説明した上で、Google Playに掲載されている米国向けの既存アプリおよびゲームの情報を、サードパーティに提供すると明らかにした。これにはアイコン、説明、スクリーンショット、動画も含まれるという。

サードパーティのアプリストアは「Google Playカタログアクセスプログラム」に登録することで、これら情報およびアプリをユーザーに提供できるようになる。ただし、このプログラムを通じてダウンロードを提供する場合、Google Playのサービス料金が適用される。

開発者はサードパーティーストアへの掲載可否を選択可能

Googleは開発者向けに「Google Play Console」の「カタログの設定」から、次の3つの選択肢を提供すると発表した。

すべてのサードパーティのアプリストアですべてのアプリの掲載情報を公開する

すべてのサードパーティのアプリストアを個別に管理する

いずれのサードパーティのアプリストアでもすべてのアプリの掲載情報を公開しない

これらオプションを選択しなかった場合、7月22日よりサードパーティにアプリの掲載情報の提供が開始される。Google Playから米国向けアプリを提供している開発者は、期日までに方針を決定し、設定を調整することが推奨される。