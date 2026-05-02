大手化粧品会社に勤務する瑞穂(30歳)、。周囲からも慕われ、仕事も順調だった。そんな瑞穂は上司である宇崎(35歳)を尊敬し、憧れていたが、ある日突然、宇崎はニューヨーク支店へと転勤、さらに瑞穂の同僚：理子といきなり婚約することに……!

ショックを受ける瑞穂は、瑞穂は宇崎を忘れようと努めつつ、同僚の営業部員・真一と結婚。しかし真一の心の隙間に理子が入り込む理子。そんな中、宇崎が日本へと戻ってきた!?「ワタシ以外、全員不倫…!?」男女の愛憎劇、ここに開幕!

DPNブックス「コミックなにとぞ」発の漫画『ワタシ以外、全員不倫』(原作・とらふぐ、漫画・左藤いすみ)より一部をご紹介します。

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