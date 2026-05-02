大手化粧品会社に勤務する瑞穂(30歳)、。周囲からも慕われ、仕事も順調だった。そんな瑞穂は上司である宇崎(35歳)を尊敬し、憧れていたが、ある日突然、宇崎はニューヨーク支店へと転勤、さらに瑞穂の同僚：理子といきなり婚約することに……!
ショックを受ける瑞穂は、瑞穂は宇崎を忘れようと努めつつ、同僚の営業部員・真一と結婚。しかし真一の心の隙間に理子が入り込む理子。そんな中、宇崎が日本へと戻ってきた!?「ワタシ以外、全員不倫…!?」男女の愛憎劇、ここに開幕!
DPNブックス「コミックなにとぞ」発の漫画『ワタシ以外、全員不倫』(原作・とらふぐ、漫画・左藤いすみ)より一部をご紹介します。
1巻(2)
次回、続きます。
男女の愛憎劇、ここに開幕!
▶『ワタシ以外、全員不倫』を一気読み
『ワタシ以外、全員不倫』(原作・とらふぐ、漫画・左藤いすみ/DPNブックス)
大手化粧品会社に勤務する瑞穂(30歳)。周囲からも慕われ、仕事も順調だった。そんな瑞穂は上司である宇崎(35歳)を尊敬し、憧れていた。しかしある日突然、宇崎はニューヨーク支店へと転勤となる。さらに、瑞穂の同僚：理子といきなり婚約することに…!なぜ理子と婚約したのかとショックを受ける瑞穂。その後、瑞穂は宇崎を忘れようと努めつつ、同僚の営業部員・真一と結婚。瑞穂を愛し、信じながらも宇崎の存在を気にする真一。そして、真一の心の隙間に入り込んでくる理子。やがて、宇崎が日本の本社へと戻ってくることになり…!「ワタシ以外、全員不倫…!?」男女の愛憎劇、ここに開幕!
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(C)とらふぐ・左藤いすみ／DPNブックス