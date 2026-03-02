「同僚」との関係性は、働きやすさや生産性に直結します。厚生労働省「令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)」では、職場で強いストレスを感じる要因として「仕事の量・質」に次いで「職場の人間関係」が高水準で推移。さらに国民生活基礎調査や就労条件総合調査でも、コミュニケーション負担やメンタル不調の関連が示唆されています。

同僚問題は誰にとっても“自分事”。そこでマイナビニュース会員にアンケートを実施し、「やばい同僚」に遭遇した実体験を収集しました。エピソードを厳選し、感情の揺れと職場の構造的課題が交差する瞬間を4コマ漫画で紹介していきます。

→✅「やばい同僚」1話から無料でイッキ読み!

英語ペラペラの同僚がいたので、安心…のはずが?

「英語できます」と名乗り出た同僚に安心したのも束の間、まさかの“旅行レベル”告白に思わず苦笑。職場での自己申告、どこまで信じますか?

同僚との関係性

同僚との関係は、偶然ではなく設計でよくなる時代へ。ガイドライン整備、リモートとオフラインの最適化、フィードバック習慣の定着が進めば、感情のすれ違いは“対話の余白”へ変わります。感情の温度差を見える化し、期待と役割を言語化できれば、誤解は成果に変わります。周囲を変える最短ルートは、まず自分のふるまいから。

→✅「やばい同僚」1話から無料でイッキ読み!

調査時期: 2023年10月16日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 1,000人

調査方法: インターネットログイン式アンケート