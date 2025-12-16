2018年に成立した「働き方改革関連法」。2019年の残業時間の上限規制や年5日の有給休暇取得義務化、2020年の同一労働同一賃金の施行など、日本の働き方を大きく見直す動きが続いています。

社会全体として働き方を変えようとする動きが見える一方で、その変化が実際の働き方にどのように影響しているかは職場環境によってさまざまです。前向きに受け止められている人もいれば、不満を感じている人もいるでしょう。

本連載では、働き方改革をめぐって現場でどのようなことが起きているのか、マイナビニュース会員のアンケートをもとに漫画で紹介します。自分以外の人たちはどんな影響を受けているのか、その実情をのぞいてみてください。

同期との飲み会で判明した部署格差……

全社的に定時退社の徹底やテレワークが導入されても部署によってはまったく利用できない、というのはよくある話。同じ会社なのに部署が違うだけで働き方に大きな差があると知ると、やる気をなくしてしまいますよね。

制度を導入しても、機能していなければ意味がありません。制度を作る側や仕事を割り振る側は、「制度上できる」だけでなく、「現場で実現できているか」に目を向ける必要があります。そして現場で働く人たちも、何も言わずに耐えるのではなく、不満の声を上げることが改善への第一歩になるはずです。

働き方改革は問題も山積み

働き方改革によって、よりよい労働環境にするための制度は整ってきています。しかし、職場によっては制度が十分に活用されていなかったり、現場で働く人たちの意識が変わっていなかったりと、問題は山積みです。この連載では、今後もさまざまな“働き方改革の現実”を取り上げていきます。今の社会で働く一人として、自身の働き方を考えるきっかけにしてみてください。

メシウマ娘 めしうまむすめ 遅咲きのフリーランス漫画家。【略歴】社会人になってから独学で漫画を描き始める→副業で4コマ漫画のお仕事を受注→3年で700本制作→独立開業（現在）。漫画を描きながらひっそりと暮らしています。SNSやブログではエッセイ漫画の他、イラスト上達のTipsなどを投稿。

調査時期: 2025年12月1日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート

(文: マイナビニュース編集部、漫画: メシウマ娘)