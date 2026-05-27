出社すると、見覚えのないものが置かれていた。誰もいないはずのオフィスに、知らない人がいた。

ある日突然、職場で「え?」と思う出来事が起きる。その場にいる全員で戸惑ったり、あとから思い返しても少し引っかかるままだったり。

職場には、正社員・非正規社員、独身・既婚者、新卒・再雇用など、立場も年齢も違う人たちが集まっています。価値観も距離感も異なる人たちが同じ空間で働くからこそ、ときどき“説明のつかない出来事”や、“誰も深く触れないまま終わる違和感”が、ふと紛れ込む。

この連載では、マイナビニュース読者302名から寄せられた“職場で起きた怪事件”を紹介します。

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それ、「窃盗罪」に該当する可能性が… 職場で軽視されがちなあの行動とは

職場の冷蔵庫に入れていた飲み物が、いつの間にかなくなっている——。そんな“地味な被害”を受けたことがある人は、意外と多いのではないでしょうか。

職場はいろいろな価値観を持った人が集まる場所。残念ながら、「これくらいならバレない」「1本くらい大丈夫でしょ」と、軽い気持ちで他人の飲み物や食べ物に手をつける“手癖の悪い人”も存在するのが現実です。

しかし、他人の私物を勝手に飲食する行為は、場合によっては窃盗と判断される可能性も。軽いノリのつもりでも、職場トラブルや懲戒問題につながるケースもあるため、心当たりがある人は改めて気をつけたいところです。

職場は、“いろんな人生”が強制的に交わる空間

年齢も立場も価値観も違う人たちが、同じルールの中で毎日働く。距離が近いのに、お互いのことは意外と知らない。だからこそ、ときには噂や思い込みだけがひとり歩きしたり、誰も説明できない違和感がそのまま共有されたりすることがあります。

職場で起きる“怪事件”は、そんな少し不思議な人間関係や、閉鎖的な空気感の中から生まれているのかもしれません。

調査時期: 2026年3月27日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 302名

調査方法: インターネットログイン式アンケート