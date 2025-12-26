38歳会社員の陽子、社内でもベテラン、年下の同僚も増えたことで、「老害」というワードに最近敏感。老害トラブルをSNSで見かけては「私は大丈夫」と安心し、同僚と「老害は怖いね」と話す日々ですが……

イラっとするネタや体験談をInstagramに投稿しているとりまるさん・ねこぽちゃさん(torimarunekopocha)による、マイナビニュースオリジナル漫画『私は老害じゃないから大丈夫』をお届けします。

第2話：「ショート動画はくだらない」知らないものをバカにする同僚に…

次回、続きます。

老害とは

「老害」という言葉は、年齢を重ねた人の言動がまわりにとって負担に感じられるときに使われる俗語。

ただ、この言葉には強い否定のニュアンスがあり、世代そのものを決めつけてしまう面もある。実際には、どの世代でも変化への難しさや、さまざまな背景の事情もあるため、コミュニケーションを行う際は相手の立場を理解しながらお互いに気持ちよく関わっていける関係づくりが大切だろう。