娘の同級生・りつを、親切心から車で学校まで送ってあげたしずか。りつは礼を言うわけでもなく、「今後も車で送って」とねだり始める。しずかはとっさに断るが、そのせいで娘が学校でちょっかいを出されるように。その後もりつから娘への攻撃はエスカレートし、ついに――!?
『放置子の面倒を見るのは誰ですか？』(白目 みさえ 監修:今西 洋介(ふらいと先生)/KADOKAWA)より、一部を抜粋してご紹介します。
つづく――
『放置子の面倒を見るのは誰ですか？』(白目 みさえ 監修:今西 洋介(ふらいと先生)/KADOKAWA)
娘をいじめる“いじめっ子”にも、優しくしなければいけないの?
娘の同級生・りつを、親切心から車で学校まで送ってあげたしずか。りつは礼を言うわけでもなく、「今後も車で送って」とねだり始める。しずかはとっさに断るが、そのせいで娘が学校でちょっかいを出されるように。りつが夜に出かけたり、強引に家に入ろうとしたりする姿を見たしずかは放置子かもと不憫に思うが、りつから娘への攻撃はエスカレートし、ついに怪我をさせられる。
小児科医の今西洋介(ふらいと先生)による放置子コラムのほか、描き下ろし漫画50p超を収録。