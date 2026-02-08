娘の同級生・りつを、親切心から車で学校まで送ってあげたしずか。りつは礼を言うわけでもなく、「今後も車で送って」とねだり始める。しずかはとっさに断るが、そのせいで娘が学校でちょっかいを出されるように。その後もりつから娘への攻撃はエスカレートし、ついに――!?

『放置子の面倒を見るのは誰ですか？』(白目 みさえ 監修:今西 洋介(ふらいと先生)/KADOKAWA)より、一部を抜粋してご紹介します。

つづく――



