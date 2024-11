映画「デスノート」シリーズは、大場つぐみ、小畑健の原作コミック『DEATH NOTE』の実写映画シリーズです。名前を書かれた人物を死に至らしめるという死神のノートをめぐる、2人の天才による攻防戦を描く作品となっています。主人公の夜神月を藤原竜也が、対するLを松山ケンイチが演じました。

本記事では、この「デスノート」について、公開順・時系列順・おすすめの鑑賞順を紹介します。さらに各作品のあらすじや主要キャストも解説してますので、ぜひ参考にしてください。

実写版「デスノート」シリーズを見る順番

「デスノート」シリーズの見る順番を理解するにあたり、まずはシリーズの公開順と時系列を把握しておきましょう。

映画「デスノート」シリーズの公開順

「デスノート」シリーズの映画について、まずは公開された順番にご紹介します。

『DEATH NOTE デスノート』(2006年) 『DEATH NOTE デスノート the Last name』(2006年) 『L change the WorLd』(2008年) 『デスノート Light up the NEW world』 (2016年)

「デスノート」シリーズは、2006年に第1作、第2作が制作されて以降、2008年にスピンオフとなる『L change the WorLd』が公開されました。その後、2016年にスピンオフドラマ『デスノート Light up the NEW world』が作られています。

映画「デスノート」シリーズの時系列順

続いて時系列では以下のようになります。

『DEATH NOTE デスノート』 『DEATH NOTE デスノート the Last name』 『L change the WorLd』 『デスノート Light up the NEW world』

「デスノート」シリーズの映画は、基本的には公開順がそのまま時系列順となります。2作目までは、新世界の神になろうとした夜神月(キラ)とLの戦いが順を追って描かれ、第3作はキラとLによる戦いのその後の世界が描かれます。『デスノート Light up the NEW world』は、前3作から10年後を舞台にしています。

映画「デスノート」シリーズを見るおすすめの順番

公開順と時系列、そして各作品のつながりを踏まえたうえで、「デスノート」シリーズは、以下の公開順で見ることをおすすめします。

『DEATH NOTE デスノート』 『DEATH NOTE デスノート the Last name』 『L change the WorLd』 『デスノート Light up the NEW world』

「デスノート」シリーズは時系列が公開順になっており物語が順を追って展開されるため、デスノートの謎や、死神の設定、キャラクターの関係性の変化などを自然に理解して楽しむことができます。

実写版「デスノート」シリーズのあらすじとキャスト一覧

ここからは、各映画のあらすじと主要キャストについて詳しく紹介していきます。

『DEATH NOTE デスノート』(映画)

大学生の夜神月(やがみらいと)は、名前を書かれた人間が命を落とすという恐ろしい力を持つ「デスノート」を偶然拾う。月はデスノートの力を使い、法で裁かれずにいる悪人たちを次々に葬っていく。やがて世間では、この悪人を成敗する殺人者を「キラ」と呼ぶようになり、救世主のように扱われはじめる。世界的にもこの「キラ事件」は話題となり、捜査のためにインターポールからLという天才青年が送り込まれてくる。キラとL、天才同士の頭脳戦が始まる……。

出演/藤原竜也、松山ケンイチ、瀬戸朝香、香椎由宇、細川茂樹、中村獅童

監督/金子修介

公開年/2006年

『DEATH NOTE デスノート the Last name』(映画)

Lから「キラではないか」との疑惑を抱かれながらも、疑いをそらしてその推理力と頭脳を買われてキラ事件の捜査本部に入り込んだ夜神月(やがみらいと)。もう一つのデスノートの持ち主・弥海砂(あまねみさ)にキラとしての疑いが向くように仕向けながら、月はデスノートの所有権を放棄する。そこには周到な計画が秘められていた。Lはそんな月とともにキラ事件の捜査を進めていくが、そこにもう一人のデスノートの所有者が現れて……。

出演/藤原竜也、松山ケンイチ、戸田恵梨香、片瀬那奈、上原さくら、中村獅童

監督/金子修介

公開年/2006年

『デスノート Light up the NEW world』(映画)

キラとLの対決から10年。警視庁のデスノート対策本部では「デスノートオタク」の三島創がデスノートの謎を追っていた。終わったと思われていたキラ事件だが、全世界でまたもデスノートによると思われる殺人事件が発生。Lの後継者である竜崎がデスノート対策本部にやってきて捜査を始める。やがて、地上に6冊のデスノートが存在することが判明。キラを信奉する天才ハッカー・紫苑優輝も加わり、再びデスノートをめぐる攻防戦が始まる……。

出演/池松壮亮、菅田将暉、東出昌大、川栄李奈、戸田恵梨香

監督/佐藤信介

公開年/2016年

「デスノート」シリーズのスピンオフ作品

高い人気とコンテンツ力を誇る「デスノート」シリーズは、スピンオフ映画やドラマも作られています。

Lを主人公としたスピンオフ映画『L change the WorLd』が2008年に公開。2015年には新たな解釈を加えた連続ドラマ『デスノート』が制作され、2017年にはハリウッド版でも同作が制作され、Netflixで配信されています。このハリウッド版『デスノート』では、リュークの声をウィレム・デフォーが演じている点にも注目です。

『L change the WorLd』(映画)

キラとの対決後、ワタリを亡くしたLのもとに、1人の少年がやってくる。「BOY」と呼ばれるようになった彼は、謎のウイルスによるバイオテロの末に焼き払われたタイの村のたった一人の生存者だった。そんなとき、ワタリを訪ねて真希という少女がやってくる。2人はともに、ある殺人ウイルスに関係があった……。バイオテロリストに追われながら、Lは真希とBOYを連れてウイルスを狙うテロリストたちに立ち向かうこととなる。

出演/松山ケンイチ、工藤夕貴、福田麻由子、南原清隆、鶴見辰吾、高嶋政伸

監督/中田秀夫

公開年/2008年

『デスノート』(ドラマ)

居酒屋でアルバイトしている大学生の夜神月(やがみらいと)は、帰り道に黒い表紙のノートを拾う。このノートは、名前を書かれた人が死ぬという、死神の力を持つノートだった。悪人を裁くという独善的な正義を求める月は犯罪者たちの粛清を始め、やがて世間から「キラ」と呼ばれるようになる。キラ事件の捜査のため、ICPOから天才・Lが捜査のためにやってくる。捜査の過程でLは命を落とすが、捜査は後継者・ニアに受け継がれ……。

出演/窪田正孝、山崎賢人、優希美青、佐野ひなこ、佐藤二朗、松重豊

演出/猪股隆一、西村了、岩崎麻利江

公開年/2015年

映画『Death Note/デスノート』(ハリウッド版・映画)

高校生のライト・ターナーは死神の力を持つ「デスノート」を手に入れる。このノートは、名前を書かれたものが死ぬという超常的な力を持ったものだった。彼はノートの力を駆使し、悪人を葬りはじめる。彼は気になっているクラスメイト・ミアにノートの秘密を明かしてしまう。やがて彼らの前に、世界的名探偵のLが立ちはだかる……。

出演/ナット・ウルフ、ラキース・スタンフィールド、マーガレット・クアリー、シェー・ウィガム、ウィレム・デフォー

監督/アダム・ウィンガード

公開年/2017年

「デスノート」シリーズが人気な理由

その斬新な設定とユニークで魅力的なキャラクター、まるでキャラクターが憑依したような俳優陣の演技などが大きな支持を受け、映画「デスノート」シリーズはヒットを記録しました。夜神月とLの頭脳戦は、見る者に緊迫感を与える一方で、倫理観や正義について考えさせられる作品です。

また、「デスノート」の原作には多くの名セリフが登場します。「計画通り」「新世界の神になる」「人間って… 面白!!」「ジェバンニが一晩でやってくれました」など、ネットミームになっているセリフも多く、映画の中でもこれらの名セリフの一部が使われています。これらのセリフも「デスノート」シリーズの世界観に深みを与えています。

「デスノート」シリーズを視聴できる動画配信サービス

「デスノート」シリーズを初めて見るという方や、前に見たことはあるけれど、一気に見直したいという方は、定額制の動画配信サービスで視聴するのがよいでしょう。

2024年11月時点で「デスノート」シリーズが見られる主な動画配信サービスとしては以下があります。

Amazon・プライム・ビデオ

映画『DEATH NOTE デスノート』

映画『DEATH NOTE デスノート the Last name』

映画『L change the WorLd』

映画『デスノート Light up the NEW world』

ドラマ『デスノート』

Hulu

映画『DEATH NOTE デスノート』

映画『DEATH NOTE デスノート the Last name』

映画『L change the WorLd』

映画『デスノート Light up the NEW world』

ドラマ『デスノート』

Netflix

映画『DEATH NOTE デスノート』

映画『DEATH NOTE デスノート the Last name』

映画『L change the WorLd』

映画『デスノート Light up the NEW world』

ハリウッド版『Death Note/デスノート』

U-NEXT

映画『DEATH NOTE デスノート』

映画『DEATH NOTE デスノート the Last name』

映画『L change the WorLd』

映画『デスノート Light up the NEW world』

「デスノート」シリーズの見る順番やあらすじを紹介しました

この記事では、「デスノート」シリーズの映画を公開順、時系列順、おすすめの順番で紹介しました。大場つぐみ、小畑健の原作コミック『DEATH NOTE』を映像化した「デスノート」シリーズは、2006年から10年にわたり制作され、ハリウッドで映画化もされた人気のシリーズです。

夜神月を演じた藤原竜也の狂気の演技、まるで漫画からそのまま出てきたようにLを演じた松山ケンイチの唯一無二の演技など、演技の面でも見応えたっぷりのこのシリーズ。まだ見たことがないという方は、ぜひこの機会にご覧になってみてください。

