近年、地方移住が注目を集めています。総務省の「令和元年度における移住相談に関する調査結果」によると、地方への移住希望者は年々増加しており、特に都市部からの移住が顕著です。この背景には、コロナ禍によるリモートワークの普及や、都市生活のストレスからの解放を求める声が高まっていることがあります。

今回は、マイナビニュース会員に「田舎のあるあるネタ」について聞いてみた。地方移住が注目される中、地方出身者が懐かしさを感じるエピソードや、田舎特有のちょっと困った風習を通じて、地方と都市の間に存在するリアルなギャップを描いていきます。

上京して初日で実感…田舎では想像しなかった“人の密度”

夢を叶えるために上京したが、駅に降り立った瞬間に目にしたのは、想像を超える人の波だった。田舎では当たり前だった感覚が、東京では通用しない——。

地方には都市にはない魅力も

地方移住は、個々の生活の質を向上させるだけでなく、地域社会の再生にも寄与します。今後、地方の魅力をさらに引き出すためには、地域資源の活用や新たなビジネスモデルの創出が求められます。私たち一人ひとりが地方の未来を考え、行動することで、持続可能な社会の実現に向けた大きな力となるでしょう。

調査時期: 2023年4月6日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート