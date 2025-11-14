幼いころ怪我がきっかけで顔に醜い痕が残ったキャロルは、醜いと家族に蔑まれ、召使のように扱われて、食事も満足に与えられず酷い生活を送っていた。ある日、足を滑らせ頭を打ったことがきっかけで前世の記憶が蘇る。前世はメイクと美容を極めたBAだったキャロルは、その美容知識でみるみる健康になっていき――!?

DPNブックス「DoPoooN」発の漫画『嫌われ令嬢ですが美容オタクなので楽しく生きてます』(著者 cherrybunny・櫻みゅう)より一部をご紹介します。

⇒前回のお話を読む

⇒1話からイッキ読みする

次回、続きます。

⇒前回のお話を読む

⇒1話からイッキ読みする

『嫌われ令嬢ですが美容オタクなので楽しく生きてます』(C)cherrybunny・櫻みゅう／DPNブックス