今日の運勢 5月28日（木）「12星座占いランキング」第1位は蟹座（かに座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年5月28日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）5月28日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の草彅健太（くさなぎ・けんた）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蟹座（かに座）！あなたの星座は何位……？未来が見えてくる日。楽しみたいことや表現したいことに、迷わず素直に手を伸ばしてみて。クリエイティブなことや恋愛の場面では、飾らない自分でいるほど魅力が伝わります。空が見える場所で深呼吸をすると、運気アップに。自分自身を取り戻せる日。周りの声をいったん遮断して、本来の自分のペースに戻ると、驚くほど物事が整います。新しいスタートを切るのにも良い流れがやってきそう。夜は気の合う相手とお酒を酌み交わすと、次の一歩につながるかも。世界が広がる日。これまでの常識から一歩踏み出した学びや、遠方からの情報に積極的に触れてみて。深く知ろうとする姿勢が大きな実りにつながります。シルバーアクセサリーを身につけると、思考が冴えて良い判断が出来そう。ひと区切りつけられそうな日。何となく続けてきた習慣や、満たされない関係から思い切って距離を取ると新しい流れに乗れます。手放す勇気が次の幸せを呼び込む鍵。スパイシーなものを食べると、迷いに区切りをつける力が湧いてきそうです。情報の整理に向いている日。あれもこれも吸収するより、本当に必要なものだけを選び抜くと頭がスッキリするでしょう。連絡や返信は短くても丁寧に。近くのお寺に立ち寄って静かな時間を過ごすと、雑念が抜けて思考がクリアに整います。仲間との距離感を整える日。頑張りすぎて燃え尽きないように、抱えている役割を見直してみて。一人で背負わず、頼れる相手には素直に頼って大丈夫。温泉や銭湯、または入浴剤を入れたお風呂でゆっくり過ごすと◎。身近な縁が動く日。家族や近しい人とのやりとりは、選択肢を一緒に並べて話すと良い関係が築けます。決めつけずに耳を傾ける姿勢を忘れずにいましょう。黄色い小物をひとつ持ち歩くと、流れが良い方向に向かいそう。仕事の進め方を整える日。冷静な分析力が冴える流れですが、相手への伝え方は少しやわらかさを意識して。判断は感情ではなく事実を確認してから。専門的な雑誌に目を通すと、視野が広がってブラッシュアップされます。自分の持ち味を見直す日。鋭い意見が浮かんでも、口に出すタイミングはじっくり選んで。説得しようとするより、聞く姿勢が信頼につながります。重心を低くして歩くことを意識すると、佇まいが落ち着いて発言にも説得力が宿りそう。心を休ませる日。人に優しくするよりも、まずは自分を大事にしましょう。誰かの感情に深入りしすぎず、ほどよい距離感を保って。今日は一人の時間がなにより大切です。玄米やもち米をゆっくり噛んで食べると、内側からじんわり力が戻ってくるでしょう。無理を溜めない日。せっかくのお祝いごとや楽しみがあっても、体力不足で楽しめなくなりやすい流れ。予定は詰め込みすぎず、睡眠を最優先に。寝る前に星空を眺めると気持ちがふっと静まり、翌朝の回復力がぐっと変わってきます。勢いに巻き込まれる日。お金や人との貸し借りが絡む話では、熱量で押し切られないよう一度立ち止まって。書面や数字の確認を丁寧に行いましょう。シルバーアクセサリーを身につけると気持ちが落ち着き、冷静な判断力を取り戻しやすくなります。外ばかりに目を向けていると、すでに与えられている恵みを見逃してしまいます。今日はあえて立ち止まって、手元にあるものや、身近にいてくれる人に視線を戻してみましょう。当たり前だと思っていたものの中にこそ、チャンスは宿っているはず。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）東京・池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者からの依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4