◆そもそも社債とは？

銀行預金の金利が上昇しているとはいえ、まだ物足りないと感じる人も多いかもしれません。そんななか、比較的高い利回りを期待できる金融商品として注目されているのが社債です。

社債とは、企業がお金を借りるために発行する債券のことです。投資家は企業にお金を貸し、その見返りとして利息を受け取ります。満期まで保有すれば、原則として額面金額が戻ってくる仕組みです。

社債の魅力は、預金や国債より高い利回りが期待できる点です。企業によっては年1％台後半から2％を超える利回りの商品もあります。低金利時代が長く続いた日本では、こうした利回りは魅力的に映るでしょう。

◆社債は金利上昇局面での選択肢の1つ

一方で、社債には信用リスクがあります。発行した企業の経営状況が悪化した場合、利息の支払いや元本の返済が滞る可能性があります。預金保険制度の対象でもありません。そのため、社債を選ぶ際には企業の知名度だけでなく、業績や財務内容も確認することが重要です。格付会社による信用格付けも参考になります。

また、社債は満期まで保有することが基本です。途中で売却することも可能ですが、市場金利の変動によって売買価格が変動する場合があります。ですから、価格によっては利益になることもあれば、損することもあります。

高い利回りには、それに見合うリスクがあります。預金の代わりとして全額を投資するのではなく、資産の一部として活用することが大切です。安全性を重視する資金は預金や国債に置き、利回り向上を狙う部分だけを社債に振り向ける考え方が現実的でしょう。

文：田代 昌之（金融文筆家）

新光証券（現みずほ証券）やシティバンクなどを経て金融情報会社に入社。アナリスト業務やコンプライアンス業務、グループの暗号資産交換業者や証券会社の取締役に従事し、2024年よりフリー。ラジオNIKKEIでパーソナリティを務めている。

文＝田代 昌之（金融文筆家）