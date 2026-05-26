短期滞在では物足りない"沖縄好き"のために…「観光以上、移住未満」でリゾートの非日常感を味わえる賃貸ブランドとは？

“一歩先を行く手の届く贅沢”をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けするTOKYO FMのラジオ番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」（毎週土曜7:25～7:30）。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティをつとめます。5月23日（土）の放送は、株式会社 T・フィールド沖縄 代表取締役の相良真澄さんに、賃貸ブランド「ロングバケーション沖縄」について伺いました。

◆“沖縄でロングステイ”という選択

佐原：青く美しい海を中心とする豊かな自然や、ゆったり流れる穏やかな島時間に魅了される人が多い沖縄県。短期旅行では少し物足りなく感じる方もいらっしゃると思いますが、セカンドハウスの購入となると、大きな決断が必要になります。そんな沖縄ファンに向けて、もう1つの滞在法を提案している企業がT・フィールド沖縄です。そこで今回は、代表の相良さんに同社が展開する「ロングバケーション沖縄」についてお話を伺います。

相良：ロングバケーション沖縄は、中長期の滞在を軸とする賃貸ブランドです。サービス内容はマンスリーマンションの部類に入りますが、ラグジュアリーな新築分譲マンションをはじめ、リゾート物件や別荘などを活用しているため、他とは異なる高いクオリティが特徴です。家具や家電、各種備品が整っていますので、身の回りのものだけ揃えていただければ、すぐに暮らしを始められます。こだわりのあるインテリアの部屋が多く、加えて分譲マンションならではのエントランスや共用部の上質感を味わえるところも、一般的なマンスリーマンションとはひと味違う点です。

契約期間は、原則1ヵ月以上。敷金・礼金、保証人は不要です。利用者層はとても幅広く、冬期の別荘として1ヵ月～3ヵ月の長期滞在を楽しむシニア層や、別荘の購入や将来の住み替えを視野に、候補エリアの住み心地を確かめたい移住検討者の方々、あるいは経営層やIT系人材、クリエイターなど、場所を選ばず働ける人々も多くいらっしゃいます。

リゾート独特の非日常感を満喫しながら、日常生活に必要なインフラも利用しやすい快適さを味わえる“観光以上、移住未満”の選択肢として、沖縄でのロングステイは想像以上の魅力があると感じています。物件は豊富にご用意しております。詳しくはWebサイトをご覧ください。

＜番組概要＞

番組名：ビズスタ THE REAL WELLNESS

パーソナリティ：佐原雅之（ビズスタ編集長）

放送日時：毎週土曜7:25～7:30

番組サイト：https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness