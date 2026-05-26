今日の運勢 5月27日（水）「12星座占いランキング」第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年5月27日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）5月27日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの星座の運勢は？追い風が吹いているようです。今日は自分らしく、創造的に過ごせることでしょう。明るい気分でいると、あなたの周りに人が集まってくるかも。自分のアイデアを話して協力してくれる人を探してみて。学びに対して積極的になれるようです。知らないことがあっても、恥ずかしいと思わずにどんどん質問などをしてみましょう。自分の強みを最大限に活かせるよう、スキルを伸ばしていくと良いでしょう。友人・知人を通じて、新しいコミュニティやイベントなどに参加できそう。ここ最近、退屈していたのであればテンションもかなり上がるでしょう。今日は好きなメイクやファッションで個性を出してみるのもおすすめ。悩んでいたことが、解決に向かっていくようです。パートナーや恋人があなたをサポートしてくれるはず。自分の想いや考えをしっかり伝えるようにしましょう。アドバイスをもらったら試してみると良いかも。ときめく気持ちに対して素直になってみましょう。眠っていた情熱が目覚めると、さらにパワーアップできるようです。習い事や資格の勉強など、もう一度必死になって行ってみましょう。先輩やその道のプロから色々教えてもらえそう。今日増えた知識は、忘れないうちにノートなどに書き留めておきましょう。人付き合いを疎かにせず、その場の雰囲気を楽しんでみるのも◎。心が安らぐ空間作りをおこなってみて。部屋が片付いていないのであれば、袋いっぱいになるまでゴミをまとめてみるのもアリ。すっきりした部屋に花を飾れば、恋愛に対しても前向きになれそう。頭が冴えて、「こうしたい」ということが出てきそう。リーダーとして周りを引っ張っていくのも良いでしょう。ただし、パートナーや恋人とは対等であるようにしましょう。管理しようとすると上手くいかないかも。今日はバランスをとることを意識すると良いでしょう。仕事とプライベート、理想と現実など。どちらかに加担するのではなく、上手くコントロールしてみましょう。極端な言動は控えたほうがベター。一人の時間を大切にして、内面を整理していくと良いでしょう。もう必要ないものがあれば、手放してみるのも◎。色々な話を聞く場合もあるようですが、周りに振り回されないようにしましょう。今日は無理をせず、自分のペースで行動しましょう。時間に余裕があれば昼寝やストレッチなどをすると良いかも。食事はジャンクフードではなく、栄養バランスのとれたものを意識してみて。「こうすれば良かった」と後悔してしまいそうですが、自分では駄目だと思っていたことが案外上手くいくかも。睡眠不足が続くと、心も不安定になりがちなので、今日は早めの就寝を。「過去」から学べるものがありそうです。とくに思い悩んでいる人は、過去に書いた日記や好きだった書物などから今必要な言葉を受け取ることができるでしょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/