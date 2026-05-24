今日の運勢 5月25日（月） 12星座占いランキング第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年5月25日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）5月25日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の煌珠（こうじゅ）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位……？考えすぎず、自分の直感を信じて行動すると上手くいきそう。これまでの経験やスキルを活かして、一見難しそうな仕事にもきちんと向き合えるでしょう。さらに知識をつけていくために読書をするのもおすすめ。対人運が良好。フットワークが軽ければ自然と周りに人が集まってくるようです。人知れず努力してきたことがあれば、お披露目の機会もありそう。自信を持って行ってみましょう。テンションが上がるような出来事がありそう。自然と笑顔も増えるので、周りの人たちとのコミュニケーションも良好になるようです。アイデアなどがあれば、思いきってアピールしてみると良いでしょう。何だかモヤッとするならば、部屋を掃除してみると良いかも。この時期に部屋を手入れしておけば、運を掴みやすくなりそう。とくにトイレ掃除をすると◎。後回しにしがちなものがあれば、実行を。個性的な相手とじっくり話す機会がありそう。最初はたじろぐかもしれませんが、話しているうちに相手のことが分かってくるようです。共通点などが見つかると、一緒に何かしたくなるかも。パートナーや仲間とじっくり話す機会がありそう。お互いに普段考えていることを伝えると、刺激を与え合うことができるようです。真面目な話でも身構えすぎず、明るい声を意識すると良いでしょう。今日は、気楽に動いてみると上手くいきそう。面白そうと思ったら参加してみると良いでしょう。やりたいことを優先するなど、多少わがままになってもいいかも。その方が自分らしさを発揮できるようです。汗ばむ季節なので、ニオイ対策をしっかり行ってみて。不快なニオイは運気にも影響してくるようです。枕カバーやシーツなどを洗うのもおすすめ。良い雰囲気になると恋愛も上手くいきそう。あなたに頼みたい、という依頼が増えるなど忙しい一日になりそう。頼られるとモチベーションも上がるようです。用事が済んだあとは、プライベートの時間を大切にしましょう。流れにそって動く方がスムーズにいく日。変化することを恐れずにいれば、考え方も自然とアップデートされていくようです。先輩やプロの話を聞く場合は、しっかりメモをとると良いでしょう。背伸びをしすぎず、自分らしさを大切にしましょう。無理がかかっていて、首や肩が凝っている場合も。マッサージなどをおこない、ほぐすようにしましょう。夜は間接照明などで落ち着いた雰囲気を出すとリラックスできそう。情報の変化が早いので、全てを把握しようとすると疲弊してしまいそう。自分や身近な人にとって大切なものは何か取捨選択を。心が落ち着かないときは、温かい飲み物をいただいてみましょう。先が見えず不安になったり諦めの気持ちが出てくるかもしれません。ですが、今日はあなたが望む未来へ向けて踏み出すのにピッタリな日。小さなことでいいので行動を起こしてみて。その一歩が現状を変える開運のカギとなりますよ。■監修者プロフィール：煌珠（こうじゅ）東京・池袋占い館セレーネ所属。電話占いメルでも活躍。25年間、夜の社交場のママを務めた経験を活かし、タロットやオラクルカード、数秘術など相談内容に合わせて、豊富な占術を駆使し望む未来へ後押しする。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/