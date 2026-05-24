明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド最終節が24日に行われ、水戸ホーリーホックと川崎フロンターレが対戦した。

EAST8位の水戸ホーリーホックが、6位の川崎フロンターレをホームに迎えた一戦は、拮抗した展開のままスコアレスで折り返したなかで、58分に後者が先制点を挙げる。左サイドをオーバーラップしたDF三浦颯太のクロスに対して、エリア内で収めたFW持山匡佑が、振り向きざまに左足を振り抜く。相手DFにディフレクションしたが、ゴールネットに吸い込まれた。

反撃に出た水戸ホーリーホックは74分、渡邉新太のゴラッソ…かと思われたが、攻撃側のファールによって得点は認められなかった。

その直後、川崎フロンターレが追加点を挙げた。エリア手前でボールを拾った持山が強烈ミドル。この日2点目となると、85分には、なんとハットトリックを達成。大卒ルーキーが圧巻のパフォーマンスを見せた。

水戸ホーリーホックは後半アディショナルタイム、FWパトリッキが一矢報いたものの反撃はここまで。試合はこのまま1－3でタイムアップ。勝利した川崎フロンターレは4位でサンフレッチェ広島と、4連敗の水戸ホーリーホックは9位でV・ファーレン長崎とプレーオフで対戦する。

【スコア】

水戸ホーリーホック 1－3 川崎フロンターレ

【得点者】

58分 0－1 持山匡佑（川崎フロンターレ）

78分 0－2 持山匡佑（川崎フロンターレ）

85分 0－3 持山匡佑（川崎フロンターレ）

90＋1分 1－3 パトリッキ（水戸ホーリーホック）