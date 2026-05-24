通帳はお金の流れを記録したツールにすぎませんが、入金・出金それぞれの流れを確認すれば、いつお金が入り・出ていくのか、その金額はいくらか、無駄な出費はないかを知るきっかけになります。

年齢を重ねるにつれ、老後のお金が心配になってくる人は多いでしょう。家計の見直しに特化させたいなら、家計にまつわるお金だけを管理する通帳を新たに作るといいでしょう。家計簿をつけなくても振り返りが容易になりますよ。元銀行員の筆者と一緒に、老後破産しないための「通帳」との付き合い方を考えていきましょう。

◆通帳はお金の流れを確認するためのツール

通帳は単にお金がどこから入金されて、どこへ支払ったかを記録したものとして受け止めている人は多いと思います。もちろん、それは事実なのですが、通帳は口座を通じてお金がどのように動いているかを確認できる、振り返りに役立つツールです。お金の流れを自分で記憶しておくには限界がありますが、記録として残っていれば容易に確認できて便利ですよね。

◆家計の見直しに役立てる

通帳が振り返りのツールとして役立つのは、お金の流れから家計を見直せる点にあります。

通帳は連続して記録されており、入金欄と出金欄に分かれてはいるものの、プラス・マイナスの判断がつきにくいものです。まずは入金欄と出金欄を個別に計算し、その月の家計がプラスになっているのか、マイナスになっているのかを把握することから始めましょう。

さらに、個別の出金明細を見ていくことで、通っていないスポーツクラブの会費や不要なサブスクの利用料があれば、解約を検討しましょう。

スーパーでの買い物をカードで一括払いにしている人もいると思います。このような場合は、あらかじめ予算を立てておけば、予算オーバーか予算以内かも確認できます。オーバーになっているなら、他の食費とあわせて総合的な見直しをすることが可能になります。

◆通帳という便利なツールを活用するためにできることとは？

年齢を重ねると収入は限られてきますし、家計の振り返りもおっくうになりがちです。

そこで、通帳にお金の流れを集約すれば、その流れを容易に把握できます。そのためには生活口座（普通預金）と運用するための口座（定期預金、積立口座）を分けて管理するとよいでしょう。

振り返りは手間に感じるかもしれませんが、1つの通帳があれば家計簿をつけなくてもお金の流れを把握できます。ぜひ活用してみてください。

文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）

金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。

文＝飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）