スコティッシュ・プレミアシップ（スコットランド1部）第38節が行われ、セルティックはホームでハーツと対戦した。

37試合が消化したリーグ戦で勝ち点「80」のセルティックは2位。序盤戦は低調なパフォーマンスが続いたものの、マーティン・オニール監督の下、調子を取り戻し現在は6連勝中と首位ハーツとの勝ち点差「1」に迫っている。

そして最終節で2位セルティックと首位ハーツの“優勝決定戦”が実現。セルティックは勝てば、5シーズン連続56度目のリーグ制覇、ハーツは引き分け以上で66年ぶり5回目の優勝となる。

日本代表FW前田大然が先発出場を果たした一戦は、43分にハーツが先制。右からのCKにローレンス・シャンクランドが頭で合わせ、貴重な先制点を奪う。それでも前半アディショナルタイム、セルティックはPKを獲得。これをアルネ・エンゲルスが沈め、試合を振り出しに戻す。

優勝には勝利が絶対条件のセルティックは、後半も攻勢を強めると、79分にケレチ・イヘアナチョが放ったシュートはポストに直撃。すると迎えた87分、左からの折り返しに前田が合わせ、逆転に成功。ビデオ・アシスタント・レフェリーも介入したが、オンサイドと認められ、セルティックが優勝に近づく。

その後、ハーツは反撃に出るも、セルティックがカウンターから優勝を決定づける追加点を奪い、3－1で勝利を収め、5季連続の優勝を決めた。

【スコア】

セルティック 3－1 ハーツ

【得点者】

0－1 43分 ローレンス・シャンクランド（ハーツ）

1－1 45＋4分 アルネ・エンゲルス（PK/セルティック）

2－1 87分 前田大然（セルティック）

3-1 90＋8分 カラム・オスマンド（セルティック）