チャンピオンズリーグ（CL）・準決勝セカンドレグが6日に行われ、パリ・サンジェルマン（PSG）はバイエルンと1－1で引き分けた。この結果、2戦合計スコアは6－5となり、PSGの2年連続となるCL決勝進出が決定。試合後、PSGに所属するフランス代表FWデジレ・ドゥエが、フランスメディア『Canal＋』を通して、喜びの声を届けた。

ファーストレグを5－4で制し、敵地『フースバル・アレーナ・ミュンヘン』に乗り込んだPSGは、キックオフ直後に同代表FWウスマン・デンベレが先制ゴールをマーク。大きな1点を手にすると、バイエルンの反撃を後半アディショナルタイムの1点に抑え、2戦合計スコアは6－5でタイムアップ。昨季に続いての決勝進出を決め、CLが現行フォーマットの大会となって以降は、レアル・マドリードしか成し得ていない大会連覇に王手をかけた。

試合後、ドゥエは「素晴らしい試合だった」と切り出し、初戴冠を果たした昨季決勝の会場だった『フースバル・アレーナ・ミュンヘン』での再びの劇的勝利を「ミュンヘンで、またしても魔法のような一夜を過ごすことができた」と喜ぶ。「強豪との対戦だったし、彼らのパフォーマンスも称えなければならない。これこそ、僕が子どもの頃から夢見てきたようなビッグマッチだったのだからね。チーム一同でこの勝利を噛みしめたい」と対戦相手のバイエルンを称えたが、PSGの勝因については次のように語っている。

「常に特別なプレーが勝敗を分けるわけではない。今日の僕らについては、守備がとても良かったと思う。僕らは攻撃も守備もこなせるチームだし、それこそが僕らの強みなんだ」

5月30日、ハンガリーの首都ブダペストに位置する『プスカシュ・アレーナ』にて開催される決勝では、初の“ビッグイヤー”獲得を目指すアーセナルと対戦する。同試合に向けて、ドゥエは「彼らもまた非常に強いチームだ。厳しい戦いになる覚悟を持たなければならないね」と語った。

【ハイライト動画】敵地でも底力を見せたPSG、2年連続のファイナルへ