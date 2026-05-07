バイエルンに所属する元ドイツ代表GKマヌエル・ノイアーがパリ・サンジェルマン（PSG）との激闘を振り返った。6日、欧州サッカー連盟（UEFA）がコメントを伝えている。

チャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ準決勝のセカンドレグが6日に行われ、バイエルンはPSGと対戦した。敵地でのファーストレグを4－5で落とした中、本拠地『アンリアンツ・アレーナ』でも開始早々に先制を許す厳しい展開に。90＋4分にハリー・ケインがネットを揺らしてドローに持ち込んだが、2戦合計スコアで5－6と一歩及ばず、6シーズンぶりの決勝進出を逃した。

連覇を達成したブンデスリーガでシーズン最多得点記録を54年ぶりに更新するなど、欧州屈指の攻撃力を誇るバイエルンだが、この日は追撃の1点がなかなか奪えず。好セーブを連発し、勝負を繋ぎ止めた守護神ノイアーも「今日は攻撃面で決定力に欠けていたと思う。決定機は少なかったが、得点に繋がるようなチャンスは十分作れていた」と認めつつ、2試合を通して痛感した王者PSGとの差について次のように明かした。

「決定機は多くなかったが、そういう瞬間が訪れた時のPSGを見てほしい。彼らはファーストレグで5ゴールを挙げたように決定力抜群だった。今日の僕たちに必要だったのはまさにそれなんだ。決勝進出まであと一歩に迫っていたが、決め切ることができなかった。残念ながら、僕たちのゴールは遅すぎた。もう一度チャンスを作る時間も、セットプレーの時間もなかった。試合の決定的瞬間で足りないものがあった。PSGのボックス内で決定力がなかったんだ」

CLは無念の敗退となったバイエルンだが、現地時間23日にはシュトゥットガルトとのDFBポカール決勝が控えており、2冠達成の可能性が残されている。

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