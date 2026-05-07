欧州最強クラブを決めるチャンピオンズリーグは、現地時間6日までにノックアウトフェーズ準決勝の全日程が終了し、決勝の対戦カードが確定した。

ビッグイヤーをかけた決勝ではパリ・サンジェルマン（PSG／フランス）とアーセナル（イングランド）が対戦することに。PSGが2シーズン連続の決勝進出で連覇を目指す一方、アーセナルは実に20シーズンぶりの決勝進出となり、勝てば悲願の初優勝だ。

王者とした今大会に臨んでいるPSGはアタランタ（イタリア）やバルセロナ（スペイン）、バイエルン（ドイツ）らと対戦したリーグフェーズを4勝2分2敗の11位で終えてノックアウトフェーズへストレートインできず。それでもプレーオフでモナコ（フランス）との同国対決を制すと、ラウンド16でチェルシー（イングランド）に2戦合計8－2、準々決勝でリヴァプールに4－0と快勝し、ベスト4へ駒を進めた。

準決勝ではリーグフェーズでも激突したバイエルンとの再戦に。本拠地『パルク・デ・プランス』で行われたファーストレグではウスマン・デンベレとフヴィチャ・クヴァラツヘリアがそれぞれ2ゴールを挙げて5－4で勝利。セカンドレグでは開始早々の3分にデンベレが先制点をもたらすと、バイエルンの反撃を最終盤の1点に抑え、2戦合計6－5で勝ち上がった。

一方のアーセナルはリーグフェーズでアトレティコ・マドリード（スペイン）、バイエルン、インテル（イタリア）らを次々と撃破し、8戦全勝の堂々首位でノックアウトフェーズへストレートイン。レヴァークーゼンとのラウンド16、スポルティング（ポルトガル）との準々決勝は接戦となったが、自慢の堅守が光り、2シーズン連続で準決勝へ進出した。

アトレティコ・マドリードとの再戦となった準決勝では、苦戦を強いられたファーストレグを何とか1－1で終えて本拠地『エミレーツ・スタジアム』へ帰還。セカンドレグでは前半終了間際にブカヨ・サカがこぼれ球を押し込んだゴールが決勝点となり、2戦合計2－1で決勝進出を決めた。

やや苦戦を強いられたリーグフェーズを経て、シーズン終盤にかけて尻上がりに調子を上げてきたPSG。対して、圧巻の成績を収めたリーグフェーズから一転、ノックアウトフェーズでは接戦が続いたものの、粘り強い戦いで勝ち進んできたアーセナル。両チームはリーグ・アンとプレミアリーグでそれぞれ首位に立っており、現時点で2冠達成の可能性を残している。

連覇か、悲願の初戴冠か。運命の決勝戦は日本時間5月31日午前1時にハンガリーの首都ブダペストにある『プスカシュ・アレーナ』にてキックオフされる。両チームの今大会の勝ち上がりは以下の通り。

パリ・サンジェルマン

▼リーグフェーズ

vsアタランタ 4－0○

vsバルセロナ 2－1○

vsレヴァークーゼン 7－2○

vsバイエルン 1－2●

vsトッテナム・ホットスパー 5－3○

vsアスレティック・ビルバオ 0－0△

vsスポルティング 0－1●

vsニューカッスル 1－1△

▼ノックアウトフェーズ

vsモナコ 2戦合計5－4（1stレグ：3－2○、2ndレグ：2－2△）

vsチェルシー 2戦合計8－2（1stレグ：5－2○、2ndレグ：3－0○）

vsリヴァプール 2戦合計4－0（1stレグ：2－0○、2ndレグ：2－0○）

vsバイエルン 2戦合計6－5（1stレグ：5－4○、2ndレグ：1－1△）

アーセナル

▼リーグフェーズ

vsアスレティック・ビルバオ 2－0○

vsオリンピアコス 2－0○

vsアトレティコ・マドリード 4－0○

vsスラヴィア・プラハ 3－0○

vsバイエルン 3－1○

vsクラブ・ブルッヘ 3－0○

vsインテル 3－1○

vsカイラト・アルマトイ 3－2○

▼ノックアウトフェーズ

vsレヴァークーゼン 2戦合計3－1（1stレグ：1－1△、2ndレグ：2－0○）

vsスポルティング 2戦合計1－0（1stレグ：1－0○、2ndレグ：0－0△）

vsアトレティコ・マドリード 2戦合計2－1（1stレグ：1－1△、2ndレグ：1－0○）