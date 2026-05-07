モナコが、バルセロナからレンタル移籍中のスペイン代表FWアンス・ファティの買い取りオプションを行使するようだ。6日、移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。

ロマーノ氏によると、モナコは昨年7月にバルセロナからレンタルで獲得したファティについて、買い取りオプションを行使するとのこと。なお、買い取りオプションの行使には約1100万ユーロ（約20億円）を要するようだ。

現在23歳のファティは、2019年8月にバルセロナでトップチームデビューを果たした。2021－22シーズンからは、アルゼンチン代表FWリオネル・メッシから背番号「10」を引き継いだものの、近年は負傷の影響でバルセロナ内での序列が低下。2023－24シーズンはブライトンにレンタル移籍したものの、公式戦30試合で4ゴールという成績にとどまり、バルセロナに復帰した昨季はわずか11試合の出場に終わった。

そして昨年7月、ファティは買い取りオプション付きのレンタルでモナコに移籍。今季はスタメン定着とまではいかないものの、公式戦28試合に出場して11ゴールを記録しており、かつての輝きを取り戻しつつある。

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