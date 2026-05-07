マンチェスター・シティとクロアチア代表DFヨシュコ・グヴァルディオールが、契約延長に近づいているようだ。5日、移籍市場に詳しいイタリア人ジャーナリストのニコロ・スキーラ氏が伝えている。

現在24歳のグヴァルディオールは、2023年8月にライプツィヒからマンチェスター・シティに移籍した。加入1年目の2023－24シーズンは主に左サイドバックとして出場し、公式戦42試合に出場して5ゴール3アシストを記録し、プレミアリーグ優勝に貢献。2024－25シーズンも公式戦52試合で6ゴール2アシストを記録し、今季は左センターバックとしてプレー。ここまで公式戦23試合で2ゴール5アシストという成績を残している。

マンチェスター・シティとグヴァルディオールの契約は2028年6月まで。スキーラ氏によると、マンチェスター・シティとグヴァルディオールは2030年6月＋1年間の契約延長オプションという条件で契約延長に近づいているという。

なおグヴァルディオールは今季、開幕から主力として先発出場を続けていたものの、1月に行われたプレミアリーグ第20節チェルシー戦で右足の腓骨を骨折して離脱。現在はウズベキスタン代表DFアブドゥコディル・クサノフとイングランド代表DFマーク・グエイがセンターバックとしてスタメン出場を続けている。

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