今日の運勢 5月7日（木） 12星座占いランキング第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年5月7日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）5月7日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の草彅健太（くさなぎ・けんた）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は乙女座（おとめ座）！あなたの星座は何位……？楽しいことが溢れそうな日。やりたいことがたくさんあっても、うまく優先順位をつけて切り替えましょう。趣味や遊びの予定は欲張らず、一つに絞ると満足度が上がります。小さな金平糖をおやつにすると、気持ちも和んで運気アップに。自分の軸が定まる日。周りに流されず、一人の時間を大切にすることで、進むべき方向がはっきり見えてきます。人前に立つ場面では、落ち着いた態度がそのまま信頼に変換されそうです。背筋をぐっと伸ばすことを意識しましょう。世界が広がる日。普段触れない分野の知識や、海外など遠くの情報に積極的にアクセスしましょう。直感的にピンと来たことは深掘りする価値あり。ランチや夕食に玄米やもち麦ごはんを取り入れると、思考がクリアになり学びがしっかり定着しそう。人との距離感を整える日。相手に与えすぎても抱え込みすぎても、バランスは崩れがち。出すものと受け取るものを、五分五分にする意識で接しましょう。気分転換に高いところに登って景色を眺めると、視野が広がって◎。伝え方を工夫したい日。感情のまま言葉を出すより、一度整理してから話すとスムーズになります。短いメッセージや雑談こそ丁寧に。デスクまわりや視界に緑のものを置くと、コミュニケーションが安定しそうです。仲間との関わりを見直す日。誰かと張り合ったり主張をぶつけ合ったりするより、一歩引いて全体を眺めるほうが得策です。ノリだけの集まりは、今日は少し距離を置いておきましょう。朝食やランチに卵料理を取り入れると運気アップ。身の回りを片付ける日。過去の思い出に浸りすぎると前に進みにくくなるので、古い物や情報は思い切って手放しましょう。家族や同居人とは素直なやりとりを心がけて。素材の味がわかるシンプルな食事をとると、心の土台がしっかり整いそう。ペースを見直す日。成果を急がず、本当にやりたいことかを静かに問い直す時間が役立ちます。手応えがなくても焦らず、まずは充電することを優先しましょう。大きな木のある公園や神社に立ち寄ると、自然と気力が戻ってくるかも。自分の持ち味を見直す日。慣れた得意技に頼りすぎると空回りしやすい流れなので、一度立ち止まってやり方をアップデートして。新しいスキルに手を出すより、今ある力を磨き直しましょう。胸を開くようにストレッチすると、自分の感覚が研ぎ澄まされるでしょう。過去とうまく向き合う日。今までのこととしっかり向き合うことで、思考のループから意識的に抜け出せそうです。ボーッとしたままだと不安がやってくるので、眠る前のスマホは控えめに。アメジストを身近に置くと、余計な心配から距離を取れそう。無理を溜めない日。体調や生活リズムが乱れやすい流れなので、頑張りすぎは禁物。人に頼ることを意識しておくと、思わぬ出会いがあるかも。未読の本などで意識的に新しい情報を取り入れると、滞った気持ちもリフレッシュされるでしょう。決断を急かされる日。お金や人との関係で白黒をつけたくなりますが、慌てて判断することはやめましょう。大事な契約や貸し借りの話は後日に回して。バランスの良い食事を心がけると、気持ちが落ち着いて冷静な判断を取り戻せます。昨夜、冥王星が水瓶座で逆行を開始しました。執着していたものほど、いったん手放すと景色が変わります。深いところで静かな切り替えが起きている日なので、抱え込みすぎず、ゆっくり自分を整える時間を大切に過ごしましょう。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）東京・池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者からの依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4