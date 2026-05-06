明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第15節が6日に行われ、FC東京とジェフユナイテッド千葉が対戦した。

4連勝で首位の鹿島アントラーズと勝ち点差「2」に縮めた2位FC東京が、PK戦含めて5連敗中の最下位・千葉を『味の素スタジアム』に迎えての一戦。試合が動いたのは6分、千葉が先制に成功する。ハーフウェーライン付近でボールを奪ってカウンターを展開。イサカ・ゼインがドリブルからクロスを送り、ゴール前のカルリーニョス・ジュニオが合わせて押し込んだ。

その後はお互いに決定機を作り出すなか、FC東京は40分に稲村隼翔がゴールネットを揺らしたものの、オフサイドで得点は認められない。千葉の1点リードで折り返す。

後半も拮抗したせめぎ合いが続くなか、73分に千葉が大きな追加点を獲得する。左サイドから呉屋大翔がクロスを送ると、ニアに飛び込んで合わせた石川大地のヘディングシュートはポストに直撃。それでも、こぼれ球を姫野誠が押し込んだ。

79分、千葉がFC東京を突き放す3点目を奪う。ペナルティエリア手前でフリーキックを獲得し、キッカーの日高大が左足で放ったボールは弧を描いてゴール左上に吸い込まれた。

千葉は最後の最後にエドゥアルドのハンドによるPKを取られたかと思われたが、主審のオンフィールドレビューで判定が変わりことなきを得る。千葉が3－0のまま試合は終了し、FC東京の連勝は「4」でストップ。千葉は6試合ぶり勝利となった。次節は10日に行われ、FC東京は東京ヴェルディと、千葉はFC町田ゼルビアと対戦する。

【スコア】

FC東京 0－3 ジェフユナイテッド千葉

【得点者】

0－1 6分 カルリーニョス・ジュニオ（千葉）

0－2 73分 姫野誠（千葉）

0－3 79分 日高大（千葉）

【ゴール動画】FC東京vs千葉