明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第15節が6日に行われ、名古屋グランパスとガンバ大阪が対戦した。

ともに消化試合が多いとはいえ、WESTの首位に立つヴィッセル神戸と勝ち点差「1」に縮めた名古屋とG大阪。優勝争い生き残りへ、勝ち点「3」が必須の直接対決が実現した。

先に試合を動かしたのはホームの名古屋だった。8分、中山克弘が左からグラウンダーパスを送り、ペナルティエリア手前の稲垣祥がダイレクトで合わせる。自慢の右足で正確にゴール右上へ突き刺した。

名古屋はマンツーマン守備でG大阪に前進の自由を与えず、ボールを奪ったら速攻で押し込んでいく。31分、ペナルティエリア手前から原輝綺がクロスを送ると、ゴール前の木村勇大が頭で合わせて追加点を獲得する。

後半も名古屋が主導権を握る。61分には浅野雄也のクロスに合わせた木村勇大のヘディングシュートがポスト直撃。その直後には中山にもビッグチャンスが訪れたが、惜しくも枠を外れた。

追加点を奪えなかった名古屋は、試合終了間際に美藤倫のゴールを許してクリーンシートとはならなかったものの、2－1で勝利して連勝達成。神戸の結果次第で首位に浮上する。次節は10日に行われ、名古屋はホームで京都サンガF.C.と、G大阪はホームでサンフレッチェ広島と対戦する。

【スコア】

名古屋グランパス 2－1 ガンバ大阪

【得点者】

1－0 8分 稲垣祥（名古屋）

2－0 31分 木村勇大（名古屋）

2－1 90＋5分 美藤倫（G大阪）

【ゴール動画】名古屋vsG大阪