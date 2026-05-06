アトレティコ・マドリードに所属するスペイン代表MFコケが、アーセナル戦を振り返った。5日、スペイン紙『アス』が伝えている。

チャンピオンズリーグ（CL）準決勝セカンドレグが5日に行われ、アトレティコ・マドリードはアーセナルと対戦。ファーストレグを1－1で終えて迎えた敵地での一戦は、45分にブカヨ・サカにこぼれ球を押し込まれて先制を許すと、最後まで得点を挙げることはできず、0－1で敗戦。2試合合計1－2で敗退となった。

この試合にフル出場した主将のコケは試合後、スペインメディア『Movistar』で「悔しいけど、チームを誇りに思う。全力を尽くした。チャンスはあったけど、ゴールが決まらなかった。ファーストレグでも同じだった。何度もプレッシャーをかけたが、サッカーは決定力の勝負だ。相手の方が決定力があった。勝者は当然だったと思う」と敗戦を受け入れつつ、次のように続けた。

「メトロポリターノでもここでも、先制点と同点にするチャンスがあった。それがサッカーだ。両ペナルティエリアで決定力を発揮しなければならない」

なお、主審の判定について聞かれたコケは「それについては何も言わない。ファーストレグでも言ったように彼は最善を尽くしたはずだ。彼は自分の判定を知っているはずだ。最善を尽くしたはずだから、何も言うことはない」と多くは語らなかった。

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