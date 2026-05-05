AFC U17女子アジアカップ 中国2026のグループステージ第2節が5日に行われ、U－17女子日本代表はU－17女子インド代表と対戦した。

12チームが参加するU17女子アジアカップは、今回で10回目の開催。上位4チームには、今年10月からモロッコで行われる2026 FIFA U-17女子ワールドカップへの出場権が与えられる。2024年の前回大会では決勝で北朝鮮に敗れており、2大会ぶり5度目のアジア女王を目指す大会となる。

グループBに組み込まれた日本は、初戦のU－17女子レバノン代表を13－0で圧勝。連勝を目指し、今節はインドと対戦する。

日本は序盤からボールを握り、敵陣まで入るもなかなかブロックを崩すには至らず時間が経過。試合をスコアレスで折り返す。

後半に入り、サイドからの攻撃を増やす日本は、徐々にシュートまで持ち込むシーンを増やすと、迎えた59分に待望の先制点を奪取。田中愛純香のパスを林祐未がエリア内で受け、相手を交わし、冷静にゴールに流し込んだ。さらに76分、CKから最後は池田柚葉が押し込み、追加点を挙げる。

終始主導権を握る日本はリードを2点に広げ、勝利を手繰り寄せる。81分には、清水和楽の右からのクロスに池田が合わせて3点目。その後も攻め立てる日本は、追加点を奪うことはできなかったが、3－0で勝利。前節に続き、完封勝利を収め連勝スタートを切った。

第3節は8日に行われ、日本はU－17女子オーストラリア代表と対戦する。

【スコア】

U－17女子インド代表 0－3 U－17女子日本代表

【得点者】

0－1 59分 林祐未（U－17女子日本代表）

0－2 76分 池田柚葉（U－17女子日本代表）

0－3 81分 池田柚葉（U－17女子日本代表）