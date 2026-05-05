【四柱推命＊今月の運勢】2026年5月の運勢「12月生まれ」（誕生日：12月7日～1月4日生まれ）のあなたの運気は？【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年5月の運勢」（5月5日（火・祝）～6月4日（木））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年5月の運勢を詳しく鑑定します。「12月生まれ」（誕生日：12月7日～1月4日）の方の全体運や恋愛運、仕事運をチェックして、最高の1ヵ月にしましょう。「自分の足で立ちたい」という自立心やエネルギーが、内側から湧き上がってくる月です。ご自身の意見をまっすぐに伝えたくなったり、湧き上がる情熱のままに突き進みたくなる衝動に駆られるかもしれません。ただ、今月は良い運気と注意すべき運気が入り混じる吉凶混合の時期。猪突猛進の先に「何を得て何を失うのか」を、冷静に見極める視点が必要です。今月はできるだけ即断即決は避け、信頼できる方に相談したり、一人で静かに思考を整理する「自分会議」の時間を確保するなど、じっくり検討してみてくださいね。恋愛面では、シングルの方は行動力と自信に満ち溢れ、いつも以上にアクティブに動ける運気です。お相手の話を聞く姿勢や、一歩引いて受け止めるスタンスを意識することで、関係がよりスムーズに発展していきそうです。パートナーがいる方は、今ある関係を劇的に変えようとするのではなく、日頃の感謝を伝え、日常の中にある小さな幸せを改めて見つめ直すのにふさわしいタイミングです。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋 占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いを始め、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/