【四柱推命＊今月の運勢】2026年5月の運勢「9月生まれ」（誕生日：9月7日～10月7日生まれ）のあなたの運気は？【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年5月の運勢」（5月5日（火・祝）～6月4日（木））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年5月の運勢を詳しく鑑定します。「9月生まれ」（誕生日：9月7日～10月7日）の方の全体運や恋愛運、仕事運をチェックして、最高の1ヵ月にしましょう。周囲の人たちの優しさや温もりに、心が満たされる月です。SNSのつながりや趣味のコミュニティなど、あなたの「好き」が重なる場所から、自然と気の合う方々との新たなご縁が広がっていきそうです。気の置けない仲間と美味しい食事を楽しみながら、賑やかで充実した時間を過ごせるでしょう。お仕事の場面でも周囲からのバックアップに恵まれる運気。壁にぶつかった時でも、周りの人が心強い味方になってくれそうです。また対人運が上昇しているので、いつもなら緊張して話しかけられない相手でも、今月のあなたなら、自然体で距離を縮めていけそうですよ。恋愛面では、日常の延長線上にあるような、自然な出会いが期待できる時。シングルの方は、知人からの紹介や何気ないお誘いから、素敵なご縁が運ばれてくる予感。肩の力を抜いてリラックスしてお話しすると、あなたの良さがストレートに伝わりますよ。パートナーがいる方は、お互いの趣味をシェアしたり、気になっていたお店で楽しく食事ができたりと、心温まるデートができそうです。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋 占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いを始め、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/