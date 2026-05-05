【四柱推命＊今月の運勢】2026年5月の運勢「10月生まれ」（誕生日：10月8日～11月6日生まれ）のあなたの運気は？【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年5月の運勢」（5月5日（火・祝）～6月4日（木））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年5月の運勢を詳しく鑑定します。「10月生まれ」（誕生日：10月8日～11月6日）の方の全体運や恋愛運、仕事運をチェックして、最高の1ヵ月にしましょう。今月は、あなた自身の本来の魅力が表に出やすい、華やかな月。自然と人を惹きつけるオーラをまとっているため、コミュニケーション能力が存分に発揮されそうです。プレゼンや商談、ちょっとした交渉事などでも、いつも以上にスムーズに周りを巻き込み、嬉しい成果を引き寄せられるでしょう。恋愛面でも、自然な流れでの出会いのチャンスや、周りからの紹介といった機会が多く巡ってきそうです。シングルの方は、一度の印象ですぐに「アリ・ナシ」を判断しないようにご注意を。結論を急がない心の余裕が良い結果へと導いてくれますよ。パートナーがいる方は、一緒に趣味を楽しんだりお出かけする中で、お二人のこれからのことについて楽しく前向きに語り合えそうです。 ただし、月後半は少しお相手へのワガママが出やすくなる星回りなので、思いやりを忘れないようにしましょう。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋 占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いを始め、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/