【四柱推命＊今月の運勢】2026年5月の運勢「8月生まれ」（誕生日：8月7日～9月6日生まれ）のあなたの運気は？【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年5月の運勢」（5月5日（火・祝）～6月4日（木））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年5月の運勢を詳しく鑑定します。「8月生まれ」（誕生日：8月7日～9月6日）の方の全体運や恋愛運、仕事運をチェックして、最高の1ヵ月にしましょう。あなたの直感やインスピレーションが、いつも以上にクリアに冴えわたる月です。アンテナが非常に敏感になっているため、ご自身の感性の強さに引っ張られ、猪突猛進になって周囲とぶつかってしまう瞬間があるかもしれません。今月は湧き上がるエネルギーをそのまま人にぶつけるのではなく、目に見える形にするのがおすすめ。 心の中で温めていたアイデアは、ぜひこの機会に外に向けて発表してみてください。美的センスも光る運気ですので、美容院やエステに行ったり、身体づくりにフォーカスしたりと、ご自身の美や健康と向き合う時間が、そのまま全体運の上昇へとつながっていくでしょう。恋愛面では、あなたの大人の色気が一段と増す時。ただシングルの方もパートナーがいる方も、少し批判的な精神が高まりやすい傾向があります。鋭い言葉でお相手を萎縮させてしまわないよう、言葉選びはいつも以上に慎重に。どうしても相手に何か言いたくなってしまった時は、ベクトルを自分磨きに向けてみましょう。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋 占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いを始め、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/