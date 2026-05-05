マンチェスター・シティは、イングランド代表MFフィル・フォーデンとの新契約合意に達したようだ。5日、イギリスメディア『BBC』や『スカイスポーツ』など、主要メディアが一斉に報じている。

現在25歳のフォーデンは、マンチェスター・Cの下部組織出身で2017年11月にトップチームデビューを飾った。その後、順調に階段を駆け上がり、2023－24シーズンにはリーグ戦で19ゴール8アシストと圧巻のパフォーマンスを披露し、プレミアリーグ年間最優秀選手賞を受賞。しかし、直近2シーズンはその輝きから遠ざかっており、今シーズンの後半戦は途中出場が目立っている。

それでも、フォーデンはここまで公式戦通算365試合出場で110ゴール66アシストを記録。数々のタイトル獲得に貢献し、生え抜き選手として積み上げてきた実績をクラブは評価したようだ。

今後もマンチェスター・Cの未来を担う選手として期待されるフォーデンの現行契約は、2027年6月30日に満了予定。契約最終年突入が迫るなか、新契約締結に合意した模様。『BBC』は、2030年6月30日までの4年契約を締結し、さらに1年間の延長オプションも付帯することも伝えている。

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