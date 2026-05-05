【四柱推命＊今月の運勢】2026年5月の運勢「6月生まれ」（誕生日：6月5日～7月6日生まれ）のあなたの運気は？【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年5月の運勢」（5月5日（火・祝）～6月4日（木））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年5月の運勢を詳しく鑑定します。「6月生まれ」（誕生日：6月5日～7月6日）の方の全体運や恋愛運、仕事運をチェックして、最高の1ヵ月にしましょう。今月は周囲から「あなたにぜひお願いしたい」と、熱い期待と信頼を寄せられる月です。お仕事運は上向きで、大きなタスクを任されるなどチャンスに恵まれますが、その分かなり忙しくなりそうです。時折「周りから求められる役割」と「ご自身が本当にやりたいこと」の狭間で、心が揺れ動くこともあるかもしれません。特に月後半は「これをやりたい！」というご自身の気持ちが強まるので少し注意が必要。今月はまず、周囲の期待にしっかり応えて結果を出すことが、良い運気の波に乗る近道です。モヤモヤした時は、今のあなたの頑張りが「誰の笑顔につながるのか？」「組織や社会にどんな良い影響をもたらすのか？」など、あえて大きな視点で想像してみると、モチベーションが上がるでしょう。恋愛面では、シングルの方は飾らない素のあなたの振る舞いが、好感を持たれやすい星回り。自分からフランクに話しかけてみることで、トントン拍子で距離が縮まりそうです。パートナーがいる方は、日々のタスクに追われて心にゆとりが持てず、ついイライラをぶつけてしまいがちな時期。トゲのある言葉を言いそうになったら、一旦ストップ。一呼吸置く大人のゆとりが、開運の鍵になりますよ。