【四柱推命＊今月の運勢】2026年5月の運勢「7月生まれ」（誕生日：7月7日～8月6日生まれ）のあなたの運気は？【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年5月の運勢」（5月5日（火・祝）～6月4日（木））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年5月の運勢を詳しく鑑定します。「7月生まれ」（誕生日：7月7日～8月6日）の方の全体運や恋愛運、仕事運をチェックして、最高の1ヵ月にしましょう。人との関わりがとても活発になり、コミュニケーションの輪が広がっていく月です。様々な方とお話しする中で、耳の痛い意見やプレッシャーを感じる場面もあるかもしれません。ただ今月のあなたなら、成長の糧としてしっかり吸収できるはず。 一方で、結果は出せていても「本当にこれでいいのかな」と葛藤を抱えやすい時期でもあります。モヤモヤしても無理にポジティブ変換せず、そのまま受け止めてあげてください。ご自身の本音とじっくり向き合うことで心の整理がつき、さらに人間としての深みが増していくでしょう。恋愛面ではコミュニケーション能力がグッと高まっています。シングルの方は、ぜひアクティブに行動範囲を広げてみてください。普段なら選ばないようなイベントにも顔を出してみると吉です。今月は「聴き上手」になれる時なので、お相手の本来の魅力を自然と引き出してあげられそうですよ。 パートナーがいる方は、お二人の結びつきをより強固にできるチャンスの月。ただ、関係性に甘えて「察してほしい」という期待が膨みすぎないよう注意が必要です。愛情を試すような行動は避け、日々のちょっとした感謝や喜びを、改めて言葉にして伝えてみてくださいね。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋 占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いを始め、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/