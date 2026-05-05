【四柱推命＊今月の運勢】2026年5月の運勢「5月生まれ」（誕生日：5月5日～6月4日生まれ）のあなたの運気は？【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年5月の運勢」（5月5日（火・祝）～6月4日（木））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年5月の運勢を詳しく鑑定します。「5月生まれ」（誕生日：5月5日～6月4日）の方の全体運や恋愛運、仕事運をチェックして、最高の1ヵ月にしましょう。これまであなたが積み重ねてきた努力が、しっかり形となって評価される嬉しい月です。お仕事では、目上の方からあなたの実力が認められ、やりがいのあるポジションを任されるかもしれません。ただ、あなたが活躍する分、周囲のライバルから警戒の目を持たれることも。周りの方への細やかな配慮を忘れないことが、運気をさらに引き上げる鍵となります。お誕生月を迎えるにあたり、もう一段上の新たな目標を見据えていくと良さそうですね。恋愛運はぐんぐん上昇中。シングルの方は、特に月前半はご自身の魅力が周囲に伝わりやすいモテ期を実感できそうです。今月の出会いは、真剣なお付き合いを見据えた深いご縁へと発展する予感も。 パートナーがいる方は、素敵なお誕生月をお祝いできるでしょう。ただ、月の後半に入ると「もっとこうしてほしい！」といった自己主張やワガママが少し顔を出しやすくなるため注意が必要です。湧き上がる思いをそのままぶつけるのではなく、言葉を選んで上手にお伝えできるかが今月のポイント。ここを乗り越えられれば、お二人の絆はさらに揺るぎないものになるはずです。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋 占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いを始め、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/