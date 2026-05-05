【四柱推命＊今月の運勢】2026年5月の運勢「4月生まれ」（誕生日：4月5日～5月4日生まれ）のあなたの運気は？【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年5月の運勢」（5月5日（火・祝）～6月4日（木））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年5月の運勢を詳しく鑑定します。「4月生まれ」（誕生日：4月5日～5月4日）の方の全体運や恋愛運、仕事運をチェックして、最高の1ヵ月にしましょう。今月は嬉しい追い風が吹く一方で、少し慎重に向き合うべき課題もやってくる、吉凶混合の星回りです。悩みを抱える場面もあるかもしれませんが、実は今月は長期的な視点で物事を考えたり、今後の計画やアイディアを練り直したりするのに非常に適したタイミングです。 ただ、物事を深く考える時期だからこそ、心の中では様々な思いが巡り、ふとした瞬間に感情の波も大きくなりやすい傾向があります。一時の感情に任せて発言をしてしまうと、大切な人間関係にヒビが入る可能性も。イラッとした時こそ、好きな海外ドラマの世界に没頭するなど、趣味の時間を使って、思いっきりストレス発散してくださいね。恋愛運はとても良好で、素敵な出会いに恵まれそうです。シングルの方は、待っているよりもご自身から話を振ることで、スムーズに良い流れに乗っていけるでしょう。 パートナーがいる方は、今月は恋人というよりも、なんでも話せる親友同士のような友情を育む感覚でいると、お互いより素過になれそうです。ただ、感情のままに発言すると想定以上にお相手に刺さってしまうことも。「親しき仲にも礼儀あり」の意識を忘れずに接してみてください。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋 占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いを始め、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/