【四柱推命＊今月の運勢】2026年5月の運勢「3月生まれ」（誕生日：3月5日～4月4日生まれ）のあなたの運気は？【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年5月の運勢」（5月5日（火・祝）～6月4日（木））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年5月の運勢を詳しく鑑定します。「3月生まれ」（誕生日：3月5日～4月4日）の方の全体運や恋愛運、仕事運をチェックして、最高の1ヵ月にしましょう。今月は各方面から声がかかり、アクティブに動き回る忙しい月。お仕事でもプライベートでもお誘いが増える傾向にあり、普段はあまり足を運ばないような場所へも思い切って出向いてみると、ハッとするような新鮮な気づきが得られるかもしれません。移動を示す星の影響で、外出や遠出の機会が増えて慌ただしくなる暗示も。気持ちに焦りが生まれたり、急なハプニングに出くわすこともあるかもしれませんが、そんな時こそ深呼吸をしましょう。体調やスケジュールの管理には、いつもより少し余裕を持たせておくと吉です。恋愛面では、相手の言葉尻をネガティブに受け取ってしまいやすい傾向があるため、冷静な判断が必要です。シングルの方は出会いのチャンス自体は多いものの、心惹かれた方がすでにパートナー持ちだった…といった複雑な展開も起こり得るのでご注意を。パートナーがいる方も、思いがけないところからの誘惑が増えやすい時。ちょっとした遊び心が芽生えやすいタイミングだからこそ、あなたにとって何が一番大切なのか、冷静な目を持っていたいところです。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋 占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いを始め、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/