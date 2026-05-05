『JA全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会』の決勝戦が5日、日産スタジアムで開催され、川崎フロンターレU-12（神奈川県／関東第1代表）と鹿島アントラーズつくばジュニア（茨城県／関東第2代表）が対戦した。

『JA全農杯 全国小学生選抜サッカー』は、小学生を対象とした8人制サッカーの大会。試合は、1ピリオド12分の3ピリオド制（合計36分）で、第1ピリオドと第2ピリオドは事前に決められた8選手がプレーし、第3ピリオドのメンバー交代は自由。ただし、同一選手は最大でも2ピリオドしかプレーできないため、チームの総合力が求められるルールとなっている。

関東大会決勝の再現となった両者の一戦は、“関東王者”の川崎フロンターレU-12が立ち上がりから主導権を握る展開に。特に右サイドの芳賀廣人が積極的な攻め上がりを見せてゴールに迫ったが得点を奪うことはできない。しかし、第2ピリオドは鹿島アントラーズつくばジュニアが攻勢に出る。ショートカウンターから小野翼や永田龍樹がゴールへと襲いかかるが、こちらもゴールを奪うまでには至らなかった。

一進一退の攻防が続く試合が動いたのは、最終第3ピリオド。5分、最終ラインから攻撃を組み立てる川崎フロンターレのエリア手前で鹿島アントラーズつくばジュニアがボールを奪取。そのままボールを持ち込んだ中島善登が冷静にネットを揺らし、鹿島アントラーズつくばジュニアが先手を奪った。

すると、この1点が決勝点となり、鹿島アントラーズつくばジュニアが1－0で勝利。関東大会の決勝で敗れた雪辱を果たし、4大会ぶり2度目となる“春の日本一”に輝いた。

【スコア】

川崎フロンターレU-12 0－1 鹿島アントラーズつくばジュニア

【動画】決勝戦は両者譲らぬ激戦に！