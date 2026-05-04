リヴァプールに所属するオランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイクが今シーズンの成績について「容認できない」と語った。4日、イギリスメディア『BBC』が同選手のコメントを伝えている。

プレミアリーグ王者として臨む今季のリヴァプールは、不安定な戦いに終始し、現在は勝ち点「58」の4位。3日に行われたプレミアリーグ第35節マンチェスター・ユナイテッドでは、序盤の2失点が痛手となり、2－3で敗戦。残り3試合を残して6位ボーンマスとの勝ち点差は「6」と来シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）出場権獲得に近づいているものの、リーグ連覇を目指した当初の目標とはかけ離れた成績となっている。

キャプテンを務めるファン・ダイクは、ここまでのシーズンについて「非常に残念なシーズンだった。到底受け入れられないシーズンだったし、辛いシーズンだ」と総括。「我々はこの状況を努力して好転し、来シーズンはこのようなことが起こらないようにしなければならない。これはリヴァプールの姿ではない」と語り、チームのアイデンティティを取り戻す必要性を強調した。

リヴァプールは変革の時を迎えており、すでに今季限りでスコットランド代表DFアンドリュー・ロバートソン、エジプト代表FWモハメド・サラーの退団が決定。長らくユルゲン・クロップ前監督の下で、活躍してきた主軸選手がクラブを離れる。

ファン・ダイクは、「来シーズンに向けてやらなければならないことは山ほどある」と語り、来季の躍進に向けて覚悟を口にしている。

「このクラブを大切に思っているし、厳しいシーズンだったことはわかっている。時も悪い時も、私はいつもここにいる。クラブの財政面を考えると、CL出場権を確実に獲得するためには、チームとして、選手としてその意識を高めなければならない。そして欧州の強豪チームろ対戦したい気持ちもある。簡単ではないが、前に進み続けるよ」

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