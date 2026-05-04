イギリスメディア『BBC』は3日、4月のゴール・オブ・ザ・マンス（月間最優秀ゴール賞）にブライトンに所属する日本代表MF三笘薫が輝いたことを発表した。

三笘は4月18日に行われたプレミアリーグ第33節のトッテナム・ホットスパー戦（△2－2）に20分から途中出場した中で、0－1で迎えた45＋3分にパスカル・グロスのクロスにファーサイドからダイレクトでの左足ボレーシュートを叩き込んで、同点弾を挙げていた。

このゴールには多くの賛辞の声が上げられ、三笘はリオ・ングモハ（リヴァプール）やシャビ・シモンズ（トッテナム・ホットスパー）、ラヤン・シェルキ（マンチェスター・シティ）、エベレチ・エゼ（アーセナル）ら8名とともに、『BBC』の4月度の月間最優秀ゴール候補に選ばれていた。

そうしたなか、『BBC』でファン投票が行われた結果、22％の得票率を獲得した三笘のボレー弾が月間最優秀ゴールに選出された。なお、2位は19％の得票率で、三笘のゴールが生まれた同じ試合でシャビ・シモンズが決めていたゴールで、3位は17％の得票率で、フルアム戦でングモハが決めたゴールとなった。

なお、三笘のこのボレー弾はプレミアリーグの4月のゴール・オブ・ザ・マンス候補にも選ばれており、2冠の可能性を残している。

【ハイライト動画】三笘薫のボレー弾が月間最優秀ゴールに選出！