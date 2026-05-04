2025－26シーズンのスイス・スーパーリーグ（1部）を、昇格組のトゥーンが制した。創設から128年の歴史でクラブ史上初のメジャータイトル獲得となる。

昨季のスイス・チャレンジリーグを優勝したトゥーンは、シーズン序盤戦から上位争いに絡むと、2025年10月〜11月の6連勝や同年12月〜2026年2月の10連勝で首位を独走。直近5試合で4敗と息切れしたものの、2位ザンクト・ガレンの敗戦を受けて、3試合を残して優勝が決まった。

データサイト『Opta』によると、1933－34シーズンに統合されたスイスのトップリーグを昇格組が制したのは、史上2度目の快挙となる。1951－52シーズンのグラスホッパー以来、74年ぶりの出来事だ。

スイス紙『ベルナー・ツァイトゥング』によると、トゥーンの本拠地『シュトックホルン・アレーナ』でサポーターとともに祝勝会を開いたアンドレス・ゲルバー会長は、「この感覚、この状況…本当に現実なのでしょうか？ ヤングボーイズでも、バーゼルでも、FCチューリッヒでもない。過去25年間、彼らは常に優勝していた。そして今、優勝したのは私たちです！ この歴史を可能にしてくれた選手たち、スタッフ、そして従業員たちに、いくら感謝しても足りません。6年前、我々は降格しましたが、今やスイス王者です」と喜びを爆発させた。その後、チームとサポーターは街の中心部まで移動し、お祭り騒ぎが続いたようだ。