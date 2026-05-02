SC相模原の3得点目を境に、横浜FCのホーム・ニッパツ三ツ沢球技場から応援の声が途絶えた。後半45分間、横浜FCのゴール裏が主導する応援は鳴りを潜め、好プレーに対して拍手が送られる形に。終盤はブラジル人3トップを並べ、両サイドバックに窪田良・新保海鈴を配した超攻撃的布陣が功を奏し、3点差を追いつく粘りを見せた。このタイミングで「フリエオイ！オイ！」のチャントが鳴り響いたが、PK戦の末に相模原に敗れた。

横浜FCを率いる須藤大輔監督は、後半のスタジアムの状況について「当たり前じゃないですかね」と一言。「『何度同じことを繰り返しているんだ』という思いの表れでしょう。横浜FCが生き甲斐であって、それで0-3で応援する気にもならないのは当たり前だと思います。ですから、我々は自分のためだけではなく、サポーターのためにもプレーしなければいけない。選手は私の鏡だと思っていますから、そこに対する準備ができていなかったというところ」と自責の念を口にした。

明治安田J2・J3百年構想リーグのEAST-Aは、横浜FCを含めたJ2勢7クラブ、そして栃木SC、ザスパ群馬、相模原のJ3勢3クラブが同居している。横浜FCは勝ち点18の5位で、首位ベガルタ仙台とは勝ち点17差と大きく水をあけられている。また栃木SCと群馬には90分負け、相模原にはPK戦負けを喫しており、昨季とは違う“追われる立場”の難しさが浮き彫りとなっている。相模原のシュタルフ悠紀リヒャルト監督は、連戦が続く中で主力メンバーを投入した采配意図について問われると「そりゃ、横浜FCを倒したいですよね」と話していた。

8月から始まる新シーズンにおいても、昨季までJ1を戦っていた横浜FCは“追われる立場”であることは明白だ。今季から横浜FCを指揮する須藤監督は「『横浜FCを倒してやろう』『チーム、自分の価値を上げてやろう』。そこは僕が率いていた鳥取や藤枝とは、相手のパワーが違うなと感じています。ただ、逆に言うと横浜FCはJ1を経験しているチームなので、受けて立つのではなく、こちらから打ち倒すような力強さを持って圧倒したい。そういうマインドを持つと勝者のメンタリティが出てくる」と語る。迫る新シーズンの開幕、そしてその先の未来を見据えながら、こう言葉を続けた。

「J1昇格は至上命題としてあります。結果はもちろん大事ですが、今までの歴史を振り返ると、結果至上主義で財産が残っていないなと感じています。だからこそ、チームのフィロソフィーを持たなければいけない。どんな選手が入っても、普遍的なスタイルを構築しなければいけない。時代の流れを左右されるのではなく、どんな時代でもしっかりとしたアカデミーがフィロソフィーに合った選手を育て上げ、その選手たちが活躍してその選手たちでJ1に行くことが究極です」

「しっかりとしたサッカーがあるから横浜FCでやろう・やりたいという選手が集まって、自分たちのフィロソフィーで勝つことを求められていると感じています。そこに対して、やり甲斐しかないですね。だからこそ、選手たちにも要求します。常に勝者メンタリティを持ってやらなければならないと説いていますけど、これはチームの血なのか分かりませんが一喜一憂する雰囲気が感じられるので、そこを打破する空気を作っていかなければいけないと思っています」

「百年構想リーグ優勝を目指しましたけど、そこは儚い夢になってしまいました。しっかりと一戦一戦、2026/27シーズンの目標のためにやらなければなりませんし、新シーズンが始まっていきなり勝てるかと言われたら勝てないので。今から勝ち癖を付けて、しっかりと構築していきたいと思っています」

取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）