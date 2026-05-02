今日の運勢 5月3日（日） 12星座占いランキング第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年5月3日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）5月3日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位……？好調な運気で特に夕方から調子が良く、直感が冴えやすいので、何かを選択する際は直感を参考に行動してみましょう。成長に繋がるような日です。視野を広げて色々なものに触れてみましょう。今日は映画を観たり、海外に関することに意識を向けてみましょう。恋愛運が好調で楽しい１日となりそうです。今日は仲良くしたい人と仲良くしたり、趣味が充実しやすいので、好きなことにとことん楽しむのも良さそうです。コミュニケーションが広がっていくような運気です。今日は色々な価値観を持った人と繋がるチャンスがありそうなので、積極的に関わりを持っていきましょう。対人運が好調で絆が深まるような1日となりそうです。今日はパートナーとゆっくり過ごしたり、自分自身の心と向き合う時間を持つようにしましょう。趣味や友達との時間が充実するような1日となりそうです。今日は勉強に力を注ぐのも良さそうです。直感的に思い浮かんだことに時間を注いでみましょう。仕事運が好調です。今日は忙しさも目立ちそうですが、集中力が高まりやすい運気なので、計画を立てて進めてみると良い結果につながります。内省がテーマです。今日はこれまでを少し振り返ってみたり、整理をしてみられると良さそうです。思いつくまま紙に書き出してみるのもおすすめです。マイペースに過ごせると良い日です。今日は部屋の片付けや掃除をして身の回りを整理してみましょう。家族と時間を過ごしたり、連絡をしてみるのも良さそうです。金運が好調です。今日はショッピングに出掛けたり、欲しいものを購入するのに最適なタイミングです。特に欲しいものがない場合は、お金の見直しをしてみましょう。心のモヤモヤが目立ってきそうな日です。今日は色々と考えることが出てきてしまいそうですが、考えすぎには注意をしましょう。料理をしたり、何か没頭できることに意識を向けると良さそうです。日頃の疲れを癒せると良い日です。今日は温泉や銭湯に出掛けたり、マッサージを受けたりするのも良いかもしれません。のんびりと過ごす時間を持つようにしましょう。今日はマイペースに過ごしたり、自分の時間を大切にしましょう。「見直すこと」をテーマに過ごしてみるのも良さそうです。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）東京・池袋占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/