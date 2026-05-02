タグ・ホイヤーの新作は、複雑機構を再解釈した「タグ・ホイヤー モナコ エバーグラフ」

今期の新作としてタグ・ホイヤーは、創業以来の核であるクロノグラフ機構に革命をもたらす新作モデル「タグ・ホイヤー モナコ エバーグラフ」を2026年の「Watches & Wonders Geneve」にて発表した。

本作に搭載されているのは、、タグ・ホイヤー ラボが開発した新ムーブメントキャリバーTH80-00。時計オーナーの体験をより高いものへと進化させるべく制作された本機構は、タグ・ホイヤー ラボの独自の技術で開発された、柔軟性のある部品で構成されるている。

さらに、TH-カーボンスプリング オシレーターを備えているこの新ムーブメントは、優れた耐磁性と精度を保証すると共に、5ヘルツの振動数、約70時間のパワーリザーブ、COSC認定、その5年間の保証も実現した。

またデザイン面では、ブランドのアイコンである「モナコ」の伝統を継承しつつも、現代的なアヴァンギャルド・デザインへと進化。より一層人間工学に基づいた新しいデザインが考案され、快適性の向上に成功している。

なお、本モデルはスティーブ・マックイーンが愛用した Ref. 1133B を彷彿とさせる、ブルーアクセントのチタン製モデル、そして、タグ・ホイヤーのレーシングDNAとシグネチャーのカラーパレットから着想を得たレッドアクセントが際立つブラックDLCコーティングのチタン製モデルの2種類のエディションで展開される。

タグ・ホイヤー モナコ エバーグラフ

CEW5180.FT8122 / 自動巻 / スケルトンダイヤル / グレード5チタン製ケース / ケース径 40 mm / 100ｍ防水 / ブラックラバーストラップ / 4,939,000円（税込）/ 2026年4月発売

CEW5181.FT8123 / 自動巻 / スケルトンダイヤル / グレード5チタン製ケース / ケース径 40 mm / 100ｍ防水 / ブルーラバーストラップ / 4,939,000円（税込）/ 2026年4月発売