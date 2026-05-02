「靴を捨てるタイミング」が分からない…みんなはどうしてる？“3軍”まで増え続ける古靴に悩む相談者へのアドバイス続々

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。

今回の放送は、「靴を捨てるタイミング」についての相談を紹介しました。

＜リスナーの相談＞

私の悩みは「靴を捨てるタイミングが分からない」ことです。新年度になると気合を入れたくて靴を新調してしまうのですが、その分、古い靴が捨てられません。ビジネスシューズは「雨の日用」、スニーカーは「公園や畑用」と残し、気づけば“3軍”ばかりが増えています。古い靴を見ると「あの場所、楽しかったな」と思い出がよみがえり、手放せません。どうすれば良いでしょうか？（埼玉県41歳 男性）

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この相談を受け、パーソナリティの住吉は「わかるわぁ！」と深く共感。「私も『田んぼ用なら行ける！』と思って、実際、“3軍”の靴を（米農家の夫の実家の）岩手に作業用で持っていこうとしているところです（笑）」と告白しました。

しかし、現実は厳しいもの。「闇雲に増えても、本当にしまう場所が大変ですよね」と、整理の必要性を痛感している様子。住吉は、靴の山に囲まれて悩む相談者のために、その他のリスナーへ「捨てるタイミングを計るアドバイス」を求めました。

――今回の相談に対して、番組にはリスナーからたくさんのアドバイスが届きました。この記事では、その一部のメッセージを紹介します。

まずは、見た目では分からない「寿命」に着目した、実用的なアドバイスです。

◆「2年」経ったら劣化を疑う

私は、2年履かなかった靴は、特別な高価なもの以外は処分します。以前、出先で靴底が剥がれてしまったことがあるからです。見た目は綺麗でも、接着部分は確実に経年劣化しています。3軍の靴をあえて日々履き回してみて、クッション性を確認してから捨てる、という自分なりのルールを作ってみては？（東京都 49歳 女性 会社員）

◆「匂い」で現実を突きつける！

我が家も同じ状況で、汚いスニーカーが奥に眠っています（笑）。そんな時は、数ヶ月寝かせた3軍シューズの匂いを本人に嗅がせて「これ、本当にまた履くの？」と聞きます。さすがに異様な匂いを嗅いで「まだ履きます！」と言う人はいません。敢えて寝かせて、改めて自分の気持ち（と嗅覚）を問うのもアリですよ。（東京都 49歳 女性）

ーー続いては、収納スペースや人生のステージに合わせた「自分ルール」の提案です。

◆「買う前の整理」を鉄則にする

先日ごっそり靴を捨てました。新しい靴が欲しいなら「入るスペースを確保してから」が鉄則です。私は「1年履かなかったら処分」と決めました。流行や用途だけでなく、加齢による体の変化で見切りをつけることも大切です。私はヒールを全て処分しましたが、困ることはありませんでした。心を鬼にして整理してみてください！（神奈川県 62歳 女性 自営業）

◆究極の「1イン・1アウト」

靴を捨てるタイミングは、ズバリ「新しい靴を買った時」です。私はずっとそうしてきました。一つ増えたら一つ減らす。これに尽きます。（東京都 62歳 男性 会社員）

ーー「思い出」という重石をどう外すか……リスナーたちの提案は、物理的なスペースだけでなく、心の整理にも繋がるものでした。新しい靴を履きこなすために、まずは玄関に「余白」を作ることが第一歩かもしれません。

＜番組概要＞

番組名：Blue Ocean

放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00

パーソナリティ：住吉美紀

番組Webサイト： http://www.tfm.co.jp/bo/

番組公式X：@BlueOceanTFM