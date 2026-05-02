プレミアリーグ第35節が5月1日に行われ、日本代表MF田中碧が所属するリーズがバーンリーと対戦した。

田中が先発出場した一戦は、8分にアントン・シュタッハの左足ミドルシュートでリーズが先制に成功すると、58分にはノア・オカフォーのボレーシュートでリードを2点に広げた。

さらに、56分には田中の強烈なミドルシュートのこぼれ球をドミニク・カルヴァート・ルーウィンが押し込んで3点差に。その後、71分にルム・チャウナに得点を許したが、このまま逃げ切り、リーズは3－1でリーグ戦2試合ぶりの勝利を手にした。なお、田中は72分までプレーした。

この結果、3シーズンぶりのプレミアリーグを戦っているリーズは勝ち点「43」に積み上げ、暫定ながら14位に浮上し、降格圏内となる18位トッテナム・ホットスパーとの勝ち点差を暫定「9」差に広げることに成功。データサイト『OPTA』によると、38試合制のプレミアリーグ史上勝ち点「43」を獲得したチームが降格した例はなく、リーズの残留が決定的になっていることを伝えている。

プレミアリーグでは直近2シーズン連続で昇格3クラブが1年で2部降格を余儀なくされていたことから、今シーズンの昇格組であるリーズとバーンリー、サンダーランドの戦いの行方には注目が集まっていたが、すでにウルヴァーハンプトンとバーンリーの降格が決まってしまっている一方、リーズとサンダーランド（勝ち点46で暫定12位）は残留が濃厚になっており、3シーズンぶりに昇格クラブからプレミアリーグに残留するクラブが現れることは決定している。

【ハイライト動画】田中碧先発のリーズがバーンリーに勝利！